Bahçeli'den, 15 Temmuz'da bombalanan Özel Harekat Başkanlığı'na ziyaret
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2024 18:14, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2024 18:17
Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'na gelen Bahçeli'yi, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet karşıladı.
Bahçeli, Özel Harekat Anıtı'na üzerinde "Vatan size minnettardır" yazılı çelenk bıraktıktan sonra dua etti.
Özel harekat polislerini selamlayan Bahçeli, Ayyıldız ve beraberindekilerle bir süre görüştükten sonra yerleşkeden ayrıldı.