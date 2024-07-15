Yağmur suyu hattı çalışmalarındaki göçükte 1 kişi öldü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yağmur suyu hattı çalışmalarında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2024 19:35, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2024 20:23
Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yağmur suyu hattı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.
Haber verilmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Toprak altında kalan Kadir A. ve Mustafa Ö. ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Diğer işçi Hasan Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslan'ın cenazesi de cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Olayla ilgili yüklenici firmanın 2 yetkilisi gözaltına alındı.