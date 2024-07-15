Osmaniye'de sağanak ve fırtınada sokaklar göle döndü

Kadirli ilçesinde öğleden sonra başlayan ve 1 saat boyunca aralıksız yağan sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve binaları su bastı. Yağmur suyunun biriktiği Cemalpaşa Mahallesi Tevfik Pampal Caddesi Sumbas ilçesi yolu ise trafiğe uzun süre kapandı. Belediye ekipleri kapanan yolda çalışma başlattı. Öte yandan yağmur ile birlikte etkili olan fırtınada ilçeye bağlı Cığcık köyünde bir ahırın çatısı uçtu.