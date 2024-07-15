Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve siyasi parti liderlerini kabul etti.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 15 Temmuz 2024 20:46, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2024 21:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki 15 Temmuz Anma Törenin öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.