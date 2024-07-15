İsrail, yasaklı silahlarla son 48 saatte 320'yi Filistinliyi öldürdü ve yaraladı

Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, son 48 saatte, 320 Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırılarda kullanılan silahların "termal veya kimyasal silah olarak adlandırılan, çoğu ABD yapımı füze ve bombalardan oluştuğu ve bunların insanlara karşı kullanılmasının uluslararası düzeyde yasaklandığı" kaydedildi.

Söz konusu silahların "ölü ve yaralıların vücutlarındaki dokularda kimyasal tepkimeye neden olduğu" aktarılan açıklamada, bu silahların yaralanan kişilerde şiddetli acı ve derin fiziksel hasar bıraktığı, silahların 27 saat veya daha kısa sürede ölüme yol açan yanıklara neden olduğunun tespit edildiği paylaşıldı.

"Ölümcül yanıklar sonucu Filistinlilerin bir kısmının hayatını kaybettiğine" işaret edilen açıklamada, İsrail'in "sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı işlediği insanlık suçları" kınandı.

Açıklamada, tüm dünya ülkelerine "sivillere yönelik bu kışkırtıcı suçları kınayıp, İsrail'in uluslararası mahkemeler önünde yargılanmasını sağlamak için çaba gösterme" çağrısı yapılırken, "İsrail'e bu tip silahları sağlayan ABD yönetiminin de yaşanan trajediden sorumlu olduğu" tekrarlandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.