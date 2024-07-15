Erdoğan: İhanet şebekesi 80 yıl sonra bile nefretle anılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Aziz milletim, yasama ve yürütme organlarımızın kıymetli temsilcileri, siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz kıymetli misafirler sizlerin kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Anma toplantımıza katılımlarınız için sizlere şükranlarımızı sunuyorum.

Evet bugün milletimin zaferinin aziz milletimizin FETÖ'cü darbecilere karşı kuru elleriyle yazdı direniş destanının 8 yılını idrak ediyoruz. 15 Temmuz kıyamının 8 seneyi devriyesinde bu gazi mekanda ve 81 vilayetimizin tamamında birbirimize kenetlenmiş durumdayız.



Ülkemize, milletimize ve milli iradenin temsilcisi olan hükümetimize kast eden bu ihanet şebekesi, değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacak.

Üzerinden 8 sene geçmesine rağmen acımız da öfkemiz de tazedir. FETÖ'yle ve vesayetle mücadele azmimiz ilk günkü kadar diridir, güçlüdür, ayaktadır

FETÖ'cü alçakların kurduğu sinsi tuzaklara düşmeden, son darbeci de yargıya hesap verene kadar, inşallah bu süreci hassasiyetle yürüteceğiz

15 Temmuz'da ülkemizin nasıl bir badire atlattığını unutmamak ve milletimizin verdiği mücadeleyi unutturmamak, şehitlerimize vefa borcumuzun bir gereğidir

Vatandaşa silah doğrultan kim olursa olsun, tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi yine karşısında dimdik dururuz