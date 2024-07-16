En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Hükümetin 10 bin lira olan en düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili çalışması temmuz ayı maaşlarına yetişmeyecek. SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise her ayın 25-28'i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili kanun henüz çıkmadığı için, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tamamı temmuz maaşlarını altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 24,73'lük artışla alacak. Ancak kök maaşı 8 bin lira ve altı olanlara temmuz ayında yine 10 bin lira maaş verilecek. En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik kanun çıktıktan sonra ise bu durumda olanlara fark ödemesi yapılacak. Fark ödemesinin ağustos maaşları ile ödenebileceği belirtiliyor.

İlgili bakanlıklar ve AK Parti'nin yaptığı en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik çalışma ise tamamlandı. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün bu konuda bir toplantı gerçekleştirilerek, en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı konusunda bir değerlendirme yapıldı. Emekli aylıkları ile ilgili düzenlemenin bugün TBMM Başkanlığı'na sunulacak vergi paketi içinde yer alacağı belirtildi. AK Parti kulislerinde artış rakamının 12 bin veya 12.500 lira olacağı belirtiliyor. AK Parti'deki ağırlıklı görüş en düşük aylığın en az 12.500 lira olması yönünde. Rakam bu şekilde belirlenirse, 3 milyondan fazla emeklinin maaşı 12.500 liraya çıkacak.

MAKAS KAPANIYOR TARTIŞMASI

Düşük prim ödenmesi sebebiyle emekli maaşları en alt sınırda olan emeklilere bir süredir devlet tarafından destek ödemesi yapılıyor. Geçen yıl 5.500 olan en düşük emekli aylığı önce 7.500 liraya, bu yılın başında ise 10 bin liraya çıkarılmıştı. Ancak, daha yüksek prim ödeyen diğer emeklilere bugüne kadar seyyanen bir artış yapılmadı. Bu sebeple de en düşük emekli aylığı alanlarla diğer emekliler arasında makas giderek kapanma sürecine girdi. AK Parti içinde de bu uygulama sebebiyle bir adaletsizlik oluştuğu yönünde görüşler uzun zamandır dile getiriliyor. AK Parti kaynakları "9 bin gün prim ödeyenle, 3.600 gün primini dışarıdan ödeyip emekli olanlar arasında bir fark olmalı. Ama en düşük emekli aylıklarını sürekli artırıp, diğerleri ile ilgili bir şey yapılmayınca maalesef bir adaletsizlik oluşuyor" tespitini yaptı. AK Parti'de, özellikle memur emeklilerine geçen yıl yapılan 8 bin liralık seyyanen zamdan sonra, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki makasın açılmasından dolayı da rahatsızlık var.