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Tahliye taahhütnamesinde 'boş tarih' oyunu

Son dönemde ev sahiplerinin şart koşmaya başladığı tahliye taahhütnameleri, kiracıların elini kolunu bağlıyor. Boş tarihli sözleşmeye gelişigüzel imza atan vatandaşlar hiç beklenmedik risklerle karşılaşabiliyor. Uzmanlar, "Boş tarihli sözleşme tuzağına düşmeyin" diyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 07:36, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 07:36
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Tahliye taahhütnamesinde 'boş tarih' oyunu

Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırımın'ın haberine göre Son aylarda ev sahiplerinin, kiracılara tek taraflı olarak tahliye taahhütnamesini dayatması, birçok vatandaşın evlerinde diken üstünde oturmasına neden oluyor.

Taahhütnamenin kapsamına ve tarihine bakılmadan atılan imzalar, kiracıların bir anda evsiz kalması ile sonuçlanabiliyor. Tahliye taahhütnamesinin detaylarını SABAH'a anlatan Avukat Zafer İşeri, vatandaşları uyardı.

BOŞ TARİHE İMZA ATMAYIN

Tahliye taahhütnamesinin, kira sözleşmesi ile aynı tarihte imzalanmış gözükmesi halinde mahkemelerce geçersiz sayıldığına dikkat çeken İşeri, "Bu durumu çok iyi bilen ev sahibi ve emlakçılar, kiracılara boş tarihli taahhütname imzalattırıyor.

Taahhütnamelerde bir onay tarihi bir de evden çıkış tarihi bulunuyor. İkisi de boş bırakılabiliyor. Ardından tarihler kendi iradeniz dışında dolduruluyor.

Böylelikle sanki tahliye taahhütnamesi ilerleyen aylarda imzalanmış ve karşılıklı irade sağlanmış gibi bir durum oluşuyor.

Böyle durumlarda ev sahipleri, mahkeme kararına bile gerek kalmadan, icra eliyle kiracıyı hızlı bir şekilde evden çıkarma hakkını elde ediyor" dedi. İşeri, konuya dair merak edilen soruları da yanıtladı.

AYNI TARİHTE İMZALANAN TAAHHÜTNAME NEDEN GEÇERSİZ SAYILIYOR?

Tahliye taahhütnamelerinde karşılıklı irade esas alınır. Tek tarafın kararıyla yapılan bu tür sözleşmeleri 'irade sakatlaması' olarak tanımlıyoruz. Bu sözleşmeler, tek tarafın dayatmasıyla imzalandığı için mahkemelerce geçerli kabul edilmiyor.

İrade sakatlaması durumu, 'hata', 'hile', 'zorlama' ya da 'aşırı yararlanma' unsurları ile gerçekleşebilir. Bizim bahsettiğimiz konudaki irade sakatlaması 'zorlama'ya giriyor.

EV SAHİBİ ZORLARSA NEREYE BAŞVURMALI?

Ev sahibinin kiracıya boş tarihli taahhütnameyi şart koşması durumunda maalesef şu an başvurulabilecek idari bir kurum bulunmuyor.

Sözleşme serbestisi gereği, imzalar atılmadan yapılabilecek herhangi bir işlem yok. Ancak bu talep esnasında ses kaydı ya da yazışma gibi bir deliliniz varsa suç beyanında bulunabilirsiniz.

BİLMEDEN İMZALAYAN KİRACILAR NE YAPMALI?

Bahsettiğimiz detayları bilmeden boş tarihli taahhütnameye imza atan vatandaşlarımızın da panik yapmasına gerek yok.

Yeter ki haklarını bilsinler. Eğer imzaladıkları taahhütname, kendi iradesi dışında ileri bir tarihte yapılmış gibi gösterilirse, bu durum da irade sakatlamasına girer.

Kiracının suç beyanında bulunarak 'Ben hatayla ve bilmeden imza attım' deme hakkı bulunuyor.

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