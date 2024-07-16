YKS sonuçları açıklandı
ÖSYM, internet sitesinden YKS sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 07:55, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 09:11
ÖSYM, internet sitesinden YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. açıklamanın tamamı şu şekilde:
8-9 Haziran 2024 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Temmuz 2024 tarihinde saat 07.35'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI