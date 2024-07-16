İkinci el araçta fiyat düşüşü sürüyor

Ekonomim'de yer alan habere göre Online ilan platformu arabam.com, haziran ayının ikinci el ilan verilerini paylaştı. Bu verilere göre haziran ayında enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda yüzde 1,8'lik düşüş yaşandı.

Yılın başına kıyasla reel fiyatlardaki düşüş yüzde 13,4 oldu. VavaCars'ın yayımladığı VavaAI Fiyat Endeksi sonuçlarına göre ise, ikinci el araçlarda satış fiyatları haziran ayında yüzde 3,5 düşüş kaydetti. Çevrim içi ikinci el araç platformu VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği "VavaAI Fiyat Endeksi" nin 2024 yılı Haziran ayı sonuçlarına göre mayıs ayından sonra haziran ayında da ikinci el araç fiyatları düşüş gösterdi. İkinci el araçlarda satış fiyatları haziranda yüzde 3,5 düşüş kaydetti. 2023 Aralık ayında başlayan fiyat artışı mayıs ayındaki düşüşle son bulmuştu.

Haziran ayıyla beraber ikinci el araç fiyatlarında üst üste iki ay düşüş gerçekleşti. İkinci el araç fiyatlarındaki değişim segment olarak ele alındığında haziranda tüm segment araçlarda düşüş yaşanırken en fazla düşüş A segment araçlarda gerçekleşti. Yaş bazında incelendiğinde ise tüm araç gruplarında düşüş görülmekle birlikte en çok fiyat düşüşü 0-3 yaş grubu araçlarda kaydedildi.

"Km sınırının uzaması panik alımların önüne geçti"

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, haziranda taşıt kredisi ve taksitli kredi kartı ödemesi gibi finansman çözümlerinde yaşanan daralmaya bağlı olarak, tüketici talebinde bir yavaşlama gerçekleştiğini belirtti. Gözelekli, "Yeni yönetmelik öncesi satışı hızlandırılmaya çalışılan eski üretim sıfır araçlardaki ciddi kampanya ve indirimler de bu yavaşlamada etkili oldu. Öte yandan, Ticaret Bakanlığı'nın 6 ay ve 6 bin kilometre sınırını uzatma kararı da olası panik alımlarının ve fiyat artışının önüne geçti. Tüm bu gelişmelere baktığımızda, fiyat düşüşüne sebep olan talep daralması aynı zamanda biriken ve ertelenen talep anlamına geliyor. Böylece ikinci el araç alımında fırsat dönemine girdiğimizi öngörüyoruz." dedi.

"Agresif sıfır araç kampanyaları ana sebep"

arabam.com Trink sat! & arabam. com oto ekspertiz GMY'sı Halil Ali Şenay da, ikinci ele olan talebin ve fiyat düşüşünün nedenlerini şu sözlerle açıkladı: "7 Temmuz'da yürürlüğe gireceği duyurulan GSR 2 regülasyonu doğrultusunda başlayan agresif 0 araç kampanyaları ana sebep olurken, regülasyonun yürürlüğe girme tarihinin 31 Ağustos'a kadar ertelenmesi ile ilginin sıfır araçlarda yoğunlaşmasının ve ikinci ele talebi baskılamasının devam etmesini bekliyoruz. Temmuz ayında yüksek faizli ikinci el araç kredisi yerine, daha düşük faizli sıfır araç kredisi kullanmak tüketici için cazip görünebilir, bu da ikinci el piyasası için daha sakin bir ay yaşanacağı anlamına gelecektir."

Haziran'da ilanlarda 600 bin TL'ye kadar olan araçların oranı yüzde 58,1 oldu. 600.001 TL - 1.000.000 TL aralığındaki araçların oranı yüzde 28,5 olurken, 1 milyon TL'nin üzerindeki araçların ilan oranı ise %13,3 oldu.

İlanlarda en çok görülen markalar Fiat ve Renault

Haziran ayında arabam. com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. Model bazında bakıldığında ise haziran ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Corolla, Egea, Focus, Polo, Civic, Corsa ve Passat oldu. arabam.com'da yayınlanan 2. el arazi/SUV/ pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, ilanlarda en çok yüzde 19 ile Nissan Qashqai yer aldı. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Volkswagen Tiguan, Fiat Egea Cross, Kia Sportage, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Honda CR-V ve Chevrolet Captiva izledi.