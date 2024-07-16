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Sağanak batıya kayıyor: 10 il için sarı kod

Sağanak yağışlar yurdun batısına doğru kayarken, MGM tarafından 10 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Bugün ülke genelinde sıcaklık bir kademe daha artıyor. Sıcak çarpması tehlikesi en üst seviyede. İstanbul, İzmir ve Ankara'da bugün hava nasıl olacak?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 08:13, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 08:16
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Sağanak batıya kayıyor: 10 il için sarı kod

Bugün ülke genelinde sıcaklık bir kademe daha artıyor, sıcak çarpması tehlikesi en üst seviyede. Uzmanlar özellikle yaşlılar, kalp ve tansiyon hastalarının güneşten korunması uyarısını yapıyor.

Meteoroloji tarafından dün kuzey bölgeler için uyarısı yapılan yağışlar ise batıya doğru kayıyor.

MGM tarafından bugün için 10 ile sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Bu iller Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kastamonu, Konya ve Karabük.

İstanbul, İzmir ve Bursa'da hava açık, poyraz orta hızda eserek sabah biraz olsun serinlik veriyor. Gece ise rüzgarlar hafifliyor ve yüksek bağıl nem ile hava daha da bunaltıcı oluyor. İstanbul 34, izmir 38, bursa 35 derece. Ankara salı güneşli 34 derece, çarşamba yerel yağışlar var. Antalya'da ise bağıl nem tekrar artıyor 33 derece olan sıcaklık 40 dereceye yakın hissedilecek.

Marmara'da bugünlerde hava açık ve çok sıcak, bölge genelinde poyraz sert eserek az da olsa serinlik sağlıyor. Edirne 39, Çanakkale 36, Balıkesir ve Sakarya 35 derece.

İç Anadolu'da yaz yağmurları salı Çankırı ve Sivas'ta devam edecek. Eskişehir civarında hava açık. Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde 32-33 derecelerde seyrediyor.

Ege'de hafta boyunca sıcak çarpması riski en üst seviyede. Rüzgarlar kuzeyden sert eserek biraz olsun serinlik sağlasa da öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Gölgede Manisa ve Denizli 39, Muğla 37, Aydın 41, Bodrum 40 derece.

Akdeniz'de bağıl nem yine çok yüksek. Isparta çevresinde ve Mersin- Kahramanmaraş arasında iç kesimlerde yerel yağmurlar bekleniyor. Kahramanmaraş 38, Isparta 35 derece. Hissedilen sıcaklıklar Adana'da 43, Mersin'de 41 Hatay'da 37 derece.

Karadeniz'de yağışlar çoğunlukla iç kesimlerde kısa süreli beklenirken bölgenin doğusunda özellikle de Artvin'de daha uzun süreli olacak, tedbirli olunmalı. Bolu ve Kastamonu 32, Samsun 30, Trabzon 29 derece.

Doğu Anadolu'da Erzincan-Erzurum-Kars arasındaki sağanaklar 3 gün aralıklı devam edecek. Erzurum 28, Malatya 36 derece. Güneydoğu kavurucu sıcakların etkisinde. Gaziantep 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41 derece.

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