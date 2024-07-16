15 Temmuz Şehitleri için Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde sela okundu

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 8'inci yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi. İstanbul'un tarihi simgelerinden Ayasofya ve Sultanahmet Camii'de de sela okundu.