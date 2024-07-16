Gündemimizde zam değil, personel var

stanbul'da ekmek fiyatı-na herhangi bir zammın beklenmediğini kaydeden fırıncılık sektörünün temsil-cileri, son dönemde ekmek fi-yatının zamlandığı söylentile-rinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Temsilciler, bir iki es-naf zam yapmış ise onların da denetlenmesi ve gereken ya-sal işlemlerin yapılmasını ta-lep etti. Ekmeğin kilogramı-nın 50 lira olduğunu kaydeden Türkiye Fırıncılar Federasyo-nu Başkanı Halil İbrahim Bal-cı, gündemlerinde zammın ol-madığını söyledi. Yıl sonuna kadar zam olmaz diyemediği-ni ifade eden Balcı, "Ülkede asgari ücret artarsa maliyet de artar ve bu da fiyata yansır. Ama bugün gündemimizde bir fiyat artışı yok.

Şu an tem-muz ayındayız ve bugün iti-barıyla gündemimizde her-hangi bir zam yok. Ağustos'ta da yok. Ağustos'ta bir şey olursa eylülde gündeme gelir. Diğer yandan, nisan ayından itibaren iller kilogram fiyatı 50 lira olan normal fiyata ge-çiyor. 200 gram ekmek 10 lira ama Rize'de olduğu gibi 250 gram ekmek 12,5 lira. Netice-de kilosu 50 lira olarak yer alı-yor" dedi.

"Personel eksikliği üretimi durma noktasına getirebilir''

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ba-zı esnafların zam yaptığı da çok gerçeği yansıtmadığını ve ekmeğin kilogramının 50 li-ra olduğunu iletti. "Önümüz-de bir zam yok" diyen Çetin, personel sorununa dikkat çe-kerek, "Fırıncı esnafı perso-nel sıkıntısından dolayı şu an ekmek üretemiyor. Personel sıkıntısı had safhada bulu-nuyor. Böyle giderse fırınlar-da ekmek üretiminde durma noktasına gelebilir'' açıkla-masında bulundu.

Sektörde maaşların ekmek işverenleri sendikası tarafın-dan belirlendiğine vurgu ya-pan Çetin, fırıncılığın zor bir meslek olduğuna belirterek, 365 gün çalışıldığını ve bu in-sanlara daha fazla para ver-mek gerektiğini ifade etti. Da-ha fazla para verdiğinizde de ekmek fiyatının yukarı çıktığı-nı aktaran Çetin, "Ekmek fiya-tını yukarı çıkarmadıkları için daha fazla para veremiyoruz, veremeyince de personel bula-mıyoruz.

Temel sorun az para verilmesi. Siz yeteri kadar para verirseniz insanlar çalışacak-lar. Yani adam AVM'de soğuk-ta çalışmayla fırın içerisinde çalışma arasında aynı parayı alıyorsa neden fırında çalış-sın? O zaman minibüsçüden, lokantacıdan, büfeciden, ka-feciden ve güvenlikçiden daha fazla para vermeniz gerekiyor. Personel haftanın yedi gün ve yılın 365 günü sıcakta soğuk-ta çalışıyor.

Yani bunun karşı-lığı para olmalı. Bizim sektör-de personel eksikliği biraz da-ha fazla. Personel her ay zamla geliyor ve her ay personele zam yapmak zorunda kalıyor-sun. Bu sefer de ekmeğe zam olarak yansıyor. Bunun dışın-da girdi maliyetleri olan elekt-rik, su, doğal gaz, un, tuz ve ma-yaya sürekli zam geliyor'' diye konuştu.

Öte yandan Türkiye'de İstan-bul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'da ekmek 10 liradan sa-tılıyor. 10 liradan satılmayan ilerde ise nisan ayından bu ya-na fiyatlarını söz konusu sevi-yeye çıkarmak için düzeltme-ler yapıyorlar.

Son 1 yılda İstanbul'da 100'e yakın fırın kapandı

Son bir yılda İstanbul'da 100'e yakın fırın kapandığını aktaran Erdoğan Çetin, kapanmaların temel nedeninin personel bulamamaktan kaynaklandığını bildirdi. Personel sorunu böyle devam etmesi halinde kapanmaların süreceğini ileten Çetin, "Ekmeğin üretimi için usta olmaz olmaz. Bu gidişle fırınlarda çalışacak personel bulamaz hale geleceğiz" dedi.