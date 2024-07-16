Manisa'da orman yangınına müdahale sürüyor

Tahliye çalışmalarını Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez de takip etti.

Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlere 16 hava aracı, 122 kara aracı ve 334 personel ile müdahale edildi.

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