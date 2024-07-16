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Manisa'da orman yangınına müdahale sürüyor

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve tedbir amaçlı 2 mahallenin boşaltıldığı yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 10:35, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:37
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Manisa'da orman yangınına müdahale sürüyor

Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlere 16 hava aracı, 122 kara aracı ve 334 personel ile müdahale edildi.

Yangının yaklaştığı Tekeli Işıklar Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

"Rüzgarlı hava yangının kontrol altına alınmasını engelledi"

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler nedeniyle Tekeli Işıklar Mahallesi'nin ardından Bayat Mahallesi'nin de tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.

Tahliye çalışmalarını Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez de takip etti.

Öte yandan, söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait gece görüş helikopteri de destek verdi.

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