Altının gramı 2 bin 590 liradan işlem görüyor

YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
AK Parti'den vergi düzenlemesi açıklaması!
AK Parti'den vergi düzenlemesi açıklaması!
En düşük emekli maaşı belli oldu
En düşük emekli maaşı belli oldu
Önder Kahveci: Emeğin üzerindeki vergi yükü hafifletilsin
Önder Kahveci: Emeğin üzerindeki vergi yükü hafifletilsin
Erdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğiz
Erdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğiz
MEB'den YKS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
MEB'den YKS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
Gündemimizde zam değil, personel var
Gündemimizde zam değil, personel var
Kabine bugün toplanıyor
Kabine bugün toplanıyor
İkinci el araçta fiyat düşüşü sürüyor
İkinci el araçta fiyat düşüşü sürüyor
Kirada 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınacak
Kirada 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınacak
Tahliye taahhütnamesinde 'boş tarih' oyunu
Tahliye taahhütnamesinde 'boş tarih' oyunu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
İstanbullulara uyarı! Önümüzdeki 4 gün şehir içinde dolaşmayın
İstanbullulara uyarı! Önümüzdeki 4 gün şehir içinde dolaşmayın
Soma'daki yangında bir mahalle daha tahliye edildi
Soma'daki yangında bir mahalle daha tahliye edildi
Erdoğan: 15 Temmuz ruhu asla karalanamaz
Erdoğan: 15 Temmuz ruhu asla karalanamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçileri kabul etti
Erdoğan'a sunulacak emekli zammı seçenekleri!
Erdoğan'a sunulacak emekli zammı seçenekleri!
3 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangında 4 gözaltı
3 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangında 4 gözaltı
Milyonluk araçlar yedieminde çürüyor! 20 yıldır bekleyen var
Milyonluk araçlar yedieminde çürüyor! 20 yıldır bekleyen var
AK Parti'den en düşük emekli aylığı düzenlemesine dair açıklama
AK Parti'den en düşük emekli aylığı düzenlemesine dair açıklama
Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları: GBT, KKB, findeks raporu...
Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları: GBT, KKB, findeks raporu...
Gözler Moody's'in kararında: Türkiye'nin kredi notu artaracak mı?
Gözler Moody's'in kararında: Türkiye'nin kredi notu artaracak mı?
Mahkeme, yanlış uygulanan botoksu 'taksirle yaralama' saydı
Mahkeme, yanlış uygulanan botoksu 'taksirle yaralama' saydı
Vergi paketi Meclis'e geliyor
Vergi paketi Meclis'e geliyor
Erdoğan: 15 Temmuz'a oyun diyenleri affetmeyeceğiz
Erdoğan: 15 Temmuz'a oyun diyenleri affetmeyeceğiz
Asgari ücrette makas açılıyor
Asgari ücrette makas açılıyor
KPSS'den sonra dinlendiği ağacın altında başına yorgun mermi isabet etti
KPSS'den sonra dinlendiği ağacın altında başına yorgun mermi isabet etti
Darbe girişimi davalarında 4 bin 891 sanık ceza aldı
Darbe girişimi davalarında 4 bin 891 sanık ceza aldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının gramı 2 bin 590 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 590 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 10:52, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:54
Yazdır
Altının gramı 2 bin 590 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel 2 bin 590 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,29 üzerinde 2 bin 570 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 2 bin 590 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 920 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,60 üzerinde 2 bin 436 dolardan işlem görüyor.

Hafta sonu ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulması varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bu gelişmenin ardından piyasalarda Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığının arttığı değerlendiriliyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları altının ons fiyatını desteklerken, yıl sonuna kadar bankanın en az iki kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Powell, dün Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin, enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair güveni "biraz artırdığını" ifade etti.

Ayrıca iş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görülmesi halinde bankanın bir tepki verebileceğine işaret eden Powell, Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimaline ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamaların sorulması üzerine ise "Herhangi bir toplantıyla ilgili şu ya da bu şekilde herhangi bir sinyal vermeyeceğim." dedi.

Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 400 ve 2 bin 350 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber