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Erdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 85 milyon el ele, yürek yüreğe vererek hem kahraman şehitlerimizi yad edeceğiz hem de bu önemli günü hakkıyla idrak edeceğiz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 11:04, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 11:07
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Erdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

"15 Temmuz'un unutturulmasına da birilerinin istismar aracı haline gelmesine de müsaade etmeyeceğiz. Her 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 85 milyon el ele, yürek yüreğe vererek hem kahraman şehitlerimizi yad edeceğiz hem de bu önemli günü hakkıyla idrak edeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, paylaşımında, anma programından görüntülerin de bulunduğu videoya yer verdi.

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