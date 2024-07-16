En düşük emekli maaşı belli oldu

10 bin liranın altında maaş alan emeklilere yapılacak zam netleşti.

AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullan Güler, en düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltileceğini açıkladı.

Ek emekli zammına ilişkin madde, vergi düzenlemesiyle birlikte Meclis'e sunulacak.

Düzenleme ile 3 milyon 200 bin kişinin maaşı 12 bin 500 liraya tamamlanmış olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 17 temmuz'dan itibaren ödenmeye başlanacak temmuz ayı maaşlarını yüzde 24,73 oranında zam almıştı. Bu zam kök maaşlara yansıtılmıştı.

Böylece kök maaşlardan ortaya çıkan fark Hazine desteğiyle tamamlanacak.

BU AYA YETİŞMEZSE NE OLACAK?

Bu ayki ilk maaş ödemesi 17 Temmuz'da... Düzenlemenin yetişmemesi halinde 2 bin lira fark ödemesi gelecek ay hesaplara yatırılacak.