AK Parti'den vergi düzenlemesi açıklaması!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler vergi paketi kanun teklifinin 53 maddeden oluştuğunu açıkladı.

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Vergi Paketi teklifimiz toplam 53 maddeden oluşuyor. Kısa vadeli sigorta kolları prim oranını yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarıyoruz.

İşverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik destek priminin Hazine tarafından ödenmesine ilişkin uygulamayı sonlandırıyoruz.

Kayıt dışı cezalarında etkinliğin artırılmasıyla ilgili düzenlemeye gidiyoruz.

Yurt dışına çıkış harcını 500 TL'ye çıkaracağız, her yıl yeniden değerleme oranında artacak.

Emeklilerimize asgari ödeme tutarını 12.500 TL'ye yükseltiyoruz.

Asgari emeklilik tutarının artırılmasının bütçeye maliyeti 6 aylık dönemde 33,2 milyar TL.

Serbest bölgede faaliyet gösteren şirketlere sağlanan vergi istisnası ihracat geliriyle sınırlı kalacak.

Küresel şirketlerin Türkiye'den elde ettikleri gelire yüzde 15 asgari kurumlar vergisi getireceğiz.

Meslek mensuplarının hasılat denetiminde beyanla yüzde 20'den fazla fark çıkarsa asgari gelir vergisi alınacak.

Önümüzdeki dönem emeklilik sisteminde daha dengeli, daha adil bir uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyor, bunun için bütçe disiplinini bozmadan bir gelir kalemi oluşturmamız lazım, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.