Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 150 TL'den 500 TL yükseldiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 12:23, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 12:53
Vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan vergi paketi taslağına çalışmalar tamamlandı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına zam ve vergi düzenlemesi konusunda açıklama yaptı.
Yurt dışı çıkış harcına da zam yapıldı.
150 TL ödenen harcı 500 TL'ye yükseldi.
YILLARA GÖRE ZAM TUTARLARI
Yurt dışı çıkış harcı 2024 yılı itibarıyla 150 TL olarak uygulanıyordu. Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti.
#SONDAKİKA |MemurlarNet (@memurlarnet) July 16, 2024
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı:
🔺Yurt dışına çıkış harcı Eylül'e kadar 500 TL, sonra yeniden gözden geçirilecek. pic.twitter.com/vJdhgvsUqK