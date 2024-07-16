Erdoğan: Genç kardeşlerime başarılı bir üniversite hayatı diliyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS sonuçlarına ilişkin, "Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 12:30, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin paylaşımında şunları kaydetti;
2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.