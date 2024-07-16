3 kişinin öldüğü Çeşme'deki yangında gözaltı sayısı 5'e çıktı
İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 15:53, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 16:10
Alaçatı Mahallesi'nde dün ormanlık, makilik ve otluk alanda çıkan yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri tamamlandı.
Ekipler, soruşturma kapsamında 1 kişiyi daha gözaltına aldı.
İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- Yangın
Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde dün çıkan ve yoğun müdahaleyle söndürülen yangında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
İzmir Valisi Süleyman Elban, bir bahçede kaynak ve hızar işleri yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımın başlattığı yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.