Sur Belediyesi'nden tekzip
Sur Belediye Başkanlığı 'DEM Partili 3 belediye Kur'an kursu binalarının boşaltılmasını istedi' başlıklı habere ilişkin tekzip yayınladı.
Sur Belediye Başkanlığı'nın tekzip metni şu şekilde;
"DEM Partili 3 belediye Kur'an kursu binalarının boşaltılmasını istedi
" başlıklı yazıda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır.
Sur Belediyesi Başkanlığının habere konu edilen olay ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Sur Belediyesi Başkanlığı, habere konu edilen Kur'an Kursunun boşaltılmasına
dair herhangi bir yazı göndermemiştir. Sur Belediyesi Başkanlığınca hazırlanan
böyle bir yazı ve yazıya dair v açılan herhangi bir iptal davası da bulunmamaktadır.
Gerçek durum tarafımıza sorulmadan iddiaların doğruluğu ve dayanakları araştırılmadan
Belediyemiz aleyhine olumsuz bir kamuoyu oluşturulmaya, yönelik olarak bu haberin
kullanılması doğru değildir. Ne basın özgürlüğü, ne de vatandaşın haber alma
hakkı bu durumla bağdaşmamaktadır. Cevap ve düzeltmeye konu haber dayanaksız
ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yönelik, gerçek dışı bir haberdir.
Basın gerçeğe uygun haber vermekle yükümlü ve gazeteci de yayımladığı olayların
doğruluğunu araştırmakla görevlidir. Gerçeğe aykırı iş bu yayında basının haber
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SUR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI