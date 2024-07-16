Sur Belediyesi'nden tekzip

Sur Belediye Başkanlığı'nın tekzip metni şu şekilde;

"DEM Partili 3 belediye Kur'an kursu binalarının boşaltılmasını istedi " başlıklı yazıda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır.



Sur Belediyesi Başkanlığının habere konu edilen olay ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sur Belediyesi Başkanlığı, habere konu edilen Kur'an Kursunun boşaltılmasına dair herhangi bir yazı göndermemiştir. Sur Belediyesi Başkanlığınca hazırlanan böyle bir yazı ve yazıya dair v açılan herhangi bir iptal davası da bulunmamaktadır. Gerçek durum tarafımıza sorulmadan iddiaların doğruluğu ve dayanakları araştırılmadan Belediyemiz aleyhine olumsuz bir kamuoyu oluşturulmaya, yönelik olarak bu haberin kullanılması doğru değildir. Ne basın özgürlüğü, ne de vatandaşın haber alma hakkı bu durumla bağdaşmamaktadır. Cevap ve düzeltmeye konu haber dayanaksız ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yönelik, gerçek dışı bir haberdir. Basın gerçeğe uygun haber vermekle yükümlü ve gazeteci de yayımladığı olayların doğruluğunu araştırmakla görevlidir. Gerçeğe aykırı iş bu yayında basının haber verme ödevini yerine getirdiğinden söz edilemez.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

SUR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

