IMF Türk ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

ÖSYM, YKS sonuçlarının sayısal verilerini açıkladı
ÖSYM, YKS sonuçlarının sayısal verilerini açıkladı
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı
MEB, müfredat eğitiminde resen görevlendirmeye devam ediyor
MEB, müfredat eğitiminde resen görevlendirmeye devam ediyor
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
'Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor'
'Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor'
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri ertelendi mi?
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri ertelendi mi?
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
AK Parti'den vergi düzenlemesi açıklaması!
AK Parti'den vergi düzenlemesi açıklaması!
Önder Kahveci: Emeğin üzerindeki vergi yükü hafifletilsin
Önder Kahveci: Emeğin üzerindeki vergi yükü hafifletilsin
Erdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğiz
Erdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğiz
MEB'den YKS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
MEB'den YKS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
Gündemimizde zam değil, personel var
Gündemimizde zam değil, personel var
İkinci el araçta fiyat düşüşü sürüyor
İkinci el araçta fiyat düşüşü sürüyor
Kirada 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınacak
Kirada 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınacak
Tahliye taahhütnamesinde 'boş tarih' oyunu
Tahliye taahhütnamesinde 'boş tarih' oyunu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
İstanbullulara uyarı! Önümüzdeki 4 gün şehir içinde dolaşmayın
İstanbullulara uyarı! Önümüzdeki 4 gün şehir içinde dolaşmayın
Soma'daki yangında bir mahalle daha tahliye edildi
Soma'daki yangında bir mahalle daha tahliye edildi
Erdoğan: 15 Temmuz ruhu asla karalanamaz
Erdoğan: 15 Temmuz ruhu asla karalanamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçileri kabul etti
Erdoğan'a sunulacak emekli zammı seçenekleri!
Erdoğan'a sunulacak emekli zammı seçenekleri!
3 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangında 4 gözaltı
3 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangında 4 gözaltı
Milyonluk araçlar yedieminde çürüyor! 20 yıldır bekleyen var
Milyonluk araçlar yedieminde çürüyor! 20 yıldır bekleyen var
AK Parti'den en düşük emekli aylığı düzenlemesine dair açıklama
AK Parti'den en düşük emekli aylığı düzenlemesine dair açıklama
Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları: GBT, KKB, findeks raporu...
Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları: GBT, KKB, findeks raporu...
Gözler Moody's'in kararında: Türkiye'nin kredi notu artaracak mı?
Gözler Moody's'in kararında: Türkiye'nin kredi notu artaracak mı?
Mahkeme, yanlış uygulanan botoksu 'taksirle yaralama' saydı
Mahkeme, yanlış uygulanan botoksu 'taksirle yaralama' saydı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

IMF Türk ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisi 2024 yılı için yüzde 3,2 olarak korundu. Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya yükseltildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 16:09, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 16:10
Yazdır
IMF Türk ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,2 olarak korurken, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya çıkardı.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun temmuz sayısını "Küresel Ekonomi Zor Bir Durumda" başlığıyla yayımladı.

Raporda, küresel ekonominin nisan ayında yapılan tahminlerle uyumlu olarak 2024'te yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği belirtildi.

IMF'nin raporunda, küresel ekonominin gelecek yıl ise yüzde 3,3 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı. Fonun nisan ayındaki tahminlerinde küresel ekonominin 2025'te yüzde 3,2 büyümesi öngörülmüştü.

Hizmet enflasyonunun, dezenflasyondaki ilerlemeyi geciktirdiği ve bunun da para politikasının normalleşmesini zorlaştırdığı kaydedilen raporda, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ve artan ticari gerilimler ile politika belirsizliği bağlamında faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması ihtimalinin arttığı ifade edildi.

Raporda, bu riskleri yönetmek ve büyümeyi korumak için politika bileşiminin fiyat istikrarını sağlayacak ve azalan tamponları yenileyecek şekilde dikkatli bir şekilde sıralanması gerektiği vurgulandı.

- Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6 büyümesi bekleniyor

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

IMF nisan ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,1 ve 2025'te yüzde 3,2 büyümesini öngörmüştü.

- ABD ekonomisinin büyüme tahmini düşürüldü, Avro Bölgesi'nin yükseltildi

ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi 2024 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya düşürülen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 1,9 olarak korunduğu aktarıldı.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,9'a çıkarıldığı, 2025 yılı için yüzde 1,5'te sabit bırakıldığı kaydedildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0,2 ve gelecek yıl için yüzde 1,3 olarak korunduğu belirtilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a çıkarıldığı, gelecek yıl için ise yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e indirildiği bildirildi.

Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin 2024 yılı için yüzde 0,7'de sabit bırakıldığı ve gelecek yıl için yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a çıkarıldığı, İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin de bu yıl için yüzde 1,9'dan yüzde 2,4'e yükseltildiği ve gelecek yıl için yüzde 2,1 olarak korunduğu kaydedildi.

IMF'nin raporunda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 0,5'ten yüzde 0,7'ye yükseltilirken, gelecek yıl için yüzde 1,5'te sabit tutulduğu ifade edildi.

- Çin ekonomisinin büyüme beklentisi yükseltildi

Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda ise Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4,6'dan yüzde 5'e ve gelecek yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4,5'e yükseltildiği aktarıldı.

Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisinin yüzde 6,8'den yüzde 7'ye yükseltildiği belirtilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 6,5'te sabit tutulduğu kaydedildi.

Raporda, Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin ise bu yıl için yüzde 3,2 olarak korunduğu, gelecek yıl için yüzde 1,8'den yüzde 1,5'e indirildiği bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber