MEB, müfredat eğitiminde resen görevlendirmeye devam ediyor

Konuyu daha önce de gündeme getirmiştik.

O dönemde okul dönemi olduğundan idarenin (bakanlığın) yetkisi bir nebze daha fazlaydı.

Aynı durumun öğretmenlerin yasal yıllık izin dönemi olan dönemde olması ve yine resen olması mağduriyetler yaratmaktadır.

657 sayılı yasanın 103. maddesi; "Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez" şeklinde olup anayasal hak olan dinlenme hakkının kullanıldığı bir dönemde resen görev verilmesi hukuka da aykırılık teşkil etmektedir.

Yapılan resen hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde öğretmen ismi tespitinde bakanlığın mı yoksa İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin mi tasarruf kullandıkları bilinmese de sorunun çözülmesi gerektiği açıktır.

Kaldı ki gönüllülük esasına göre verilmeyen bu görevlerin sonunda illerde gerçekleşecek uygulamalarda da verim alınamayacaktır.

Örneğin yeni programı eleştiren bir öğretmeni eğitici eğitimine alındığında eğitim sürecini sağlıklı geçiremeyeceği gibi illerde diğer öğretmenleri eğitme aşamasında da gönüllü olmayacaktır.

Bu durumda olan(resen seminer çıkan) öğretmenlerden hizmet içi eğitime katılmayacak olanlara önerimiz görev bilgisi geldikten sonra bir dilekçeyle (Çözümlemeye Yetkili Makam Olan Milli Eğitim Bakanlığına İletilmek Üzere) katılamayacakları noktasında başvuru yapmaları olacaktır.

Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar

Bize ulaşan ve Ortaöğretime ait bir program