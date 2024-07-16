Bir kişinin öldüğü tekne kazasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Polis, konuyla ilgili tekne kaptanı M.P. ile O.Ö'yü gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, gece ilçedeki bir marinada tekne ile şişme botun karıştığı kazada bottaki kişinin denize düşerek kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

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