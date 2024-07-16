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YKS tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 17:42, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 17:46
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YKS tercih kılavuzu yayımlandı

2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

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