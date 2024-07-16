ÖSYM, YKS sonuçlarının sayısal verilerini açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024-YKS sonuçlarına ilişkin sayısal verileri açıkladı.

Verilere göre, TYT'ye başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan 301 bin 508'i, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 699 adaydan 243 bin 203'ü, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 233 bin 384 adaydan 62 bin 294'sı sınava katılmadı.

Katılımcılardan, TYT oturumunda 287, AYT'de 47, YDT'de 6 olmak üzere 340 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

- Yerleştirme puanları

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle elde edilen 2024-YKS yerleştirme puanlarına göre, TYT'de 59, sayısalda 162, sözelde 3, eşit ağırlıkta 5, dilde 13 aday 550 ve üstünde puan aldı.

Ayrıca TYT'de 2 milyon 755 bin 277, sayısalda 1 milyon 307 bin 7, sözelde 1 milyon 423 bin 849, eşit ağırlıkta 1 milyon 703 bin 833, dilde 153 bin 648 adayın puanı 115 ve üstünde hesaplandı.