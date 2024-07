Kırım Türkü annenin kızı YKS-YDT'de 1'nci oldu

2024 YKS-YDT Rusça alanında Türkiye 1'incisi olan Ankara'daki Ayrancı Anadolu Lisesi öğrencisi Safiye Yaşar, DHA'ya konuştu. Safiye Yaşar, Türkiye 1'incisi olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Böyle bir şey beklemiyordum. Ailem de benim adıma çok mutlu oldu. Biz Kırım Türküyüz. Ben Kırım'da doğdum. O yüzden Rusça hep evimizdeydi. Annemle ben hep Rusça konuştum, Türkiye'de yaşamamıza rağmen. Unutmamak için Rusça kitap okudum, filmdir, dizidir onları izledim. 12'nci sınıf boyunca da çıkmış sorulara baktım, çözdüm. Böyle aşırı aşırı yüklendim diyemem" dedi.

Eşit ağırlıktan tercih yapacağını söyleyen Yaşar, "Dil üzerine gitmeyeceğim. Uluslararası ilişkiler düşünüyorum. Uluslararası ilişkilerde de dil önemli. Uluslararası bir örgütte çalışmak isterim. Birleşmiş Milletler ya da UNESCO gibi. Orada da tabii ki çok dil bilmenin avantajlarını görüyoruz" diye konuştu.

'KIZIMI HEP DESTEKLEDİM'

Biana Yaşar, eşi Ali Yaşar ile inşaat işi için Kırım'a geldiğinde tanıştıklarını ve 2005'te Ankara'da evlendiklerini söyledi. 11 yaşında bir oğlu daha olduğunu söyleyen Biana Yaşar, kızı ile gurur duyduğunu belirtti. Anne Yaşar, "Safiye, Rusça sınava girmeyi seçerken bana da sürpriz oldu. 'Anne ben kendimi böyle güvende hissediyorum, eminim iyi bir puan alacağım ve iyi bir dereceye yükseleceğim' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Aslında amacımız ve beklentimiz o kadar yoktu. Sadece bunu söylemek istiyorum. Anne olarak tabii ki kızımı her konuda hep destekliyordum. Ben sınav sürecinde bir anne olarak hiç baskı yapmadım. Hep güveniyordum kızıma. Ona bırakıyorum her şeyi. Kariyer konusunda kesinlikle kızıma direnmiyorum. Çünkü bana göre en önemli olan gelecekte iş yerini hapis veya zindan gibi görmemek, böyle seve seve gitmek önemli. O yüzden kızım ne seçiyorsa ben hep desteklerim. Biz aile olarak hep yanındayız. Şu an uluslararası ilişkileri düşünüyor. Çok güzel bir tercih bence. Yüksek seviyede Çince de var, İngilizce de var. Bence kızımın geleceği çok güzel. Diğer ailelere de önerim çocuklarınızı önemsemelisiniz, onun tercihlerine saygı duymalısınız ve onları motive etmelisiniz" ifadelerini kullandı.