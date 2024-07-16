İtmeye çalıştığı otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Başakpınar Mahallesi mevkide meydana gelen olayda, iddiaya göre itmeye çalıştığı Ö.K. (79) idaresindeki 38 NU 951 plakalı aracın altında kalan Besime Ş. (72) aracın altında kalarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Besime Ş.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.