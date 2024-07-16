Sakarya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 4 şüpheli tutuklandı

Başpınar Mahallesi'nde Yunus E'nin (24) bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan B.K.G (24), C.C.D (22) ve O.Ç (22) ile R.A'nın (40) Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, Hendek Adliyesine getirildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 zanlı tutuklandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 13 Temmuz'da Yunus E, B.K.G, C.C.D. ve O.Ç. ile R.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, R.A. bıçakla Yunus E'yi yaralamıştı.

Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Yunus E, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, polis ekipleri, R.A. ile olaya karışan B.K.G, C.C.D. ve O.Ç'yi gözaltına almıştı.