Tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaçatı açıklarında 'Astari' isimli ABD bandıralı bir yelkenli tekneyi kontrol etti. Yapılan kontrollerde, teknede bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 8 şüphelinin FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranması olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.