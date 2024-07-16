Tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin 'Astari' isimli yelkenli teknede yaptığı kontrollerde, FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranan 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 22:04, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 23:05
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaçatı açıklarında 'Astari' isimli ABD bandıralı bir yelkenli tekneyi kontrol etti. Yapılan kontrollerde, teknede bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 8 şüphelinin FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranması olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.