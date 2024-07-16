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Meclis'in gündem ve çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin meclisin gündem ve çalışma saatlerini düzenleyen grup önerisi kabul edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 22:52, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 23:23
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Meclis'in gündem ve çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı

TBMM Genel Kurulu, tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini' görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Muhalefet partilerinin Meclis Başkanlığı'na sunduğu grup önerilerinin reddedilmesinin ardından AK Parti'nin, meclisin gündem ve çalışma saatlerini düzenleyen grup önerisi kabul edildi. Öneriye göre, tasarruf paketine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile kamuoyunda 9'ncu Yargı Paketi olarak da bilinen, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' gündemin ön sıralarına çekildi.

Ayrıca, TBMM Genel Kurulu'nun çalışma günleri olan Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinin yanı sıra 22 Temmuz Pazartesi günü de toplanmasını öngörüyor.

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