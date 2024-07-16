POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Polis Akademisi Başkanlığı 31. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 23:51, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 23:53
Polis Akademi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;
31. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta
yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet
sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak
olup yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek
olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi
internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.
Tüm adaylara ilanen duyurulur.