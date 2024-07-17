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Adıyaman'da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 08:37, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 09:01
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Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 02 FY 896 plakalı tır ile 06 BTK 480 plakalı otomobil, Besni yol ayrımında çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gökhan Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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