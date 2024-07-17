Meteoroloji saat vererek uyardı: Sıcaklık 7 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

Marmara'nın güneydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı artıyor

Yurt genelinde mevsim normallerinin (3-7 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İllerimizde hava durumu nasıl?

Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 34, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

İSTANBUL: 36, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 38, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 35, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 34, Parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE: 41, Az bulutlu

A.KARAHİSAR: 33, Parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 38, Parçalı ve az bulutlu

MANİSA: 40, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 33, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

ISPARTA: 35, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI: 34, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: 32, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS: 33, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 30, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE: 34, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 31, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu

AMASYA: 35, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN: 31, Parçalı bulutlu

TRABZON: 30, Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

ERZURUM: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

KARS: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

MALATYA: 37, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 30, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık