MEB kararlı, Fransa'ya taviz yok!

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre Türkiye ile Fransa arasındaki okul krizi sürüyor. Ankara'daki "Charles de Gaulle" ve İstanbul'daki "Pierre Loti" okullarının statüsü çözülemedi. Söz konusu okullar Türkiye'de görev yapan Fransız diplomatlarının çocukları için açıldı. Fransız müfredatına göre eğitim veren bu okullar, zamanla yüzde 90'ı Türk öğrencilerin okuduğu kurumlara dönüştü. 2012 yılında mesele masaya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu okulların Fransız Büyükelçiliğine değil kendilerine bağlanması gerektiğini bildirdi. Ancak Fransızlar ayak sürdü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçen hafta "Müstemleke ülkelerine yakışan şekilde davranıyorlar. Ben müsteşarken yazmıştım yazıyı. Oyaladılar bizi. Hukuki prosedürü takip ederiz. Paşa gönülleri bilir" diyerek rest çekti. Fransa'ya 'nota' verildi. MEB "Bu okullar için biz gerekli adımları attık. Bizim şartlarımıza gelirlerse hayatlarına devam ederler. Gelmezlerse de biz de gerekli hukuki prosedürü takip ederiz" dedi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığıyla bir görüşme gerçekleştirdiklerini, MEB ile sürekli iletişim halinde olduklarını bildirdi. Büyükelçilik "Talebimizin önümüzdeki günlerde kabul edileceğini ümit ediyoruz" açıklamasını yaptı.

ŞARTLARI KABUL ETMEZSE ÖĞRENCİ ALAMAYACAK

Bakanlık yetkililerinden aldığımız bilgiye göre Türkiye, bu konuda taviz vermeyecek. Fransız okulları ya diğerleri gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlanacak ya da Türk öğrenci almayacak. İkinci seçenek, mali olarak zora girecekleri için okulların kapanması anlamına geliyor.

Fransa'dan bir heyet, Türkiye'nin kararlılığını görünce krizi görüşmek üzere Ankara'ya gelme kararı aldı. Heyet bugün başkentte olacak.

Eğitim uzmanı İlhan Sevin'e göre "Bakanlık bu süreçte doğru olanı yapıyor ve bu ortamda haklılar. Bu okullar ya kurallara uymalı ya da kapatılmalı."

ÖZÜLKER: İTİRAZ HAKLARI YOK

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker de "Milli Eğitim Bakanlığımız 'Burada bizim tedrisatımızı paylaşıp sizin de sistemin gerekliliklerini yerine getirerek süreci götürelim' diyor. Bunun karşılığında gelen cevap 'Yapamayız' oluyor. Böyle bir şey mümkün değil. Uluslararası hukukta da böyle bir şey yok. Fransız çocuklarına kendi sistemini uygula ama Türk vatandaşlarına da aynı müfredatını uygulayamazsınız. İtiraz etme hakları da yok. Ediyorlarsa bütün Türk talebelerini iade etmeliler. Okullar sadece Fransızlara açık kalır. O zaman da ayakta duramaz. Çünkü, 30 Fransız öğrenciden aldığı parayla orası dönmez" ikazında bulundu.

KENDİLERİNE GELİNCE İZİN VERMEDİLER

Fransa ile Türkiye, yabancı okullar meselesi sebebiyle daha önce de karşı karşıya geldi. 2019 yılında Türkiye, Fransa'da Türk liseleri açmak istedi. Fransız Milli Eğitim Bakanı "Türkiye, İslamcı ideolojinin etkisini getirme arayışında, biz bu tür girişimlerin ilerlememesi için çok dikkatli olacağız. Fransa bu girişimler için açık bir alan olamaz, bu ülkede herkesin uyması gereken cumhuriyet kuralları var" açıklamasıyla karşı çıktı. Dışişleri Bakanlığı, Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarını örnek göstererek "Türkiye'nin, Fransız eğitim sistemiyle uyumlu olarak açmayı öngördüğü okullar için müzakereler esasen Türkiye'deki bu okullarla mütekabiliyet çerçevesinde yürütülmektedir" açıklamasında bulundu. Yani Fransa, Türk okuluna izin vermedi.

Benzer bir kriz 2021 yılında yaşandı. Fransa, Türkçe ve Türk kültürü öğretmenlerine Fransızca dil sınavından B2 alma şartı getirdi. Bu şartı sağlayamayan 40 eğitimcimiz Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Haftalık 1,5 saatlik Türk kültürü dersleri ortaokul ve liselerde kaldırıldı. YÖK de mütekabiliyet çerçevesinde Fransız öğretmenlere Türkçeden B2 alma şartını koştu.