Merkez Bankası brüt rezervleri zirvesini yeniledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervleri rekorunu tazeledi.

CNBC-e haberine göre, BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya, 5 Temmuz haftasında 148,4 milyar dolar olan rezervlerin, 12 Temmuz haftasında 5,4 milyar dolar artışla 153,8 milyar dolar seviyesini görerek ile tarihi zirvesine yükseldiğini belirtti.

Aynı haftada TCMB'nin net uluslararası rezervlerinin 3,9 milyar dolar artarak 47,5 milyar dolara yükseldiği hesaplandı.

Merkez'in döviz alımları sürüyor

Merkez Bankası'nın aynı haftada döviz alımlarının net 4,1 milyar dolar olduğu görüldü.

TCMB analitik bilançosundan yapılan hesaplamada, bir önceki hafta 18,1 milyar dolar olan swap hariç net rezervler de 4,6 milyar dolar artışla 22,80 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın haftalık rezerv durumu 18 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 14:30'da açıklayacak.