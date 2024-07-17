5 ilde orman havacılık işletme müdürlüğü kuruldu

Başıboş köpek düzenlemesi bugün komisyonda görüşülecek
Başıboş köpek düzenlemesi bugün komisyonda görüşülecek
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Suriyeli göçmenler dönmek istemiyor!
Suriyeli göçmenler dönmek istemiyor!
MEB kararlı, Fransa'ya taviz yok!
MEB kararlı, Fransa'ya taviz yok!
EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı: 4,8 milyon kişi emekli olacak
EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı: 4,8 milyon kişi emekli olacak
LGS tercih süreci bugün sona erecek
LGS tercih süreci bugün sona erecek
Vergi kaçağına yakın takip! Fiş almayana 5 bin TL ceza geliyor
Vergi kaçağına yakın takip! Fiş almayana 5 bin TL ceza geliyor
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
Meclis'in gündem ve çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı
Meclis'in gündem ve çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı
Bakan Şimşek: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız
Bakan Şimşek: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız
İstanbul için aşırı sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın!
İstanbul için aşırı sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın!
Ev sahipleri 'faiz' için ev satıyor, kiralık ev bulmak zorlaşıyor
Ev sahipleri 'faiz' için ev satıyor, kiralık ev bulmak zorlaşıyor
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
LGS tercih süreci yarın sona erecek
LGS tercih süreci yarın sona erecek
ÖSYM, YKS sonuçlarının sayısal verilerini açıkladı
ÖSYM, YKS sonuçlarının sayısal verilerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı
MEB, müfredat eğitiminde resen görevlendirmeye devam ediyor
MEB, müfredat eğitiminde resen görevlendirmeye devam ediyor
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri ertelendi mi?
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri ertelendi mi?
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
AK Parti'den vergi düzenlemesi açıklaması!
AK Parti'den vergi düzenlemesi açıklaması!
Önder Kahveci: Emeğin üzerindeki vergi yükü hafifletilsin
Önder Kahveci: Emeğin üzerindeki vergi yükü hafifletilsin
Erdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğiz
Erdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğiz
MEB'den YKS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
MEB'den YKS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
Gündemimizde zam değil, personel var
Gündemimizde zam değil, personel var
İkinci el araçta fiyat düşüşü sürüyor
İkinci el araçta fiyat düşüşü sürüyor
Kirada 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınacak
Kirada 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınacak
Tahliye taahhütnamesinde 'boş tarih' oyunu
Tahliye taahhütnamesinde 'boş tarih' oyunu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

5 ilde orman havacılık işletme müdürlüğü kuruldu

Adana, Ankara, Antalya, İzmir ve Muğla'da orman havacılık işletme müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 09:13, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 09:14
Yazdır
5 ilde orman havacılık işletme müdürlüğü kuruldu

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında Adana, Ankara, Antalya, İzmir ve Muğla orman havacılık işletme müdürlükleri kuruldu.

Öte yandan, Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop ve Sivas'taki bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber