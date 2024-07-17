YKS'de 100 bin aday 'sıfır çekti'

ÖSYM verilerine göre, bu yıl 3 buçuk milyondan fazla başvuru ile rekor kıran sınava katılanların sayısı da geçen yılın altında kaldı.

2022'de sınava başvuran her 100 adaydan 93'ü sınava girerken, bu yıl katılım 85'e düştü.

Üniversitelerdeki kontenjanlarda ise az da olsa artış var.

100 BİN 271 ADAY SIFIR ÇEKTİ

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, üniversitesi sınavında 100 bin 271 adayın sıfır çektiğini açıkladı.

Ünsal'ın tespitine göre, Temel Yeterlilik Testi'nde 100 binden fazla aday puan hesaplanması için gereken yarım neti bile yapamadı.

Ünal, bu yıl sisteme giren 3 ayrı ilave kontenjanın bulunduğunu dile getirdi. Ünsal'a göre, adaylar tercih listelerini hazırlarken geçen yılın sıralamalarına dikkat etmeli.

Kaynak: NTV - Öykü Tüccar