Hayvan sever dernekleriyle mama üreten firmalar aynı kişilere ait çıktı

Sokakları güvenilmez hale getiren başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için yasa tasarısı Meclis'e sunulurken "mama lobisi" de harekete geçti. Lobi bazı medya kuruluşlarının da desteğiyle tasarıyı geri çekmek için çalışmalar yapıyor. MASAK'ın ilgili bakanlıklara gönderdiği bir rapor "sokak köpekleri" sorununun büyümesinde etkili olan ve hep muamma olarak kalan "mama lobisini" deşifre ediyor.

İSTİSMAR EDEN DE BAĞIŞ TOPLAYAN DA AYNI KİŞİLER

Rapor kapsamında finansal hacmin 460 milyar lirayı bulduğu sektör masaya yatırılırken 7 binden fazla kişi ve 1500'den fazla firmanın para trafiği incelendi. Rapora göre lobi dört ayaklı: Hayvanseverlik adı altında kurulan STK'lar, mama üreten bazı firmalar, mama ve hayvan satan petshoplar ile bazı veterinerlik ofisleri. Mama üreten firmalar ve petshop sahiplerinin aynı zamanda sokak hayvanları için bağış/para toplayan STK yöneticilerinin aynı kişiler olması ya da şirket ve aile bağlantıları içinde bulunması dikkat çekiyor. Yani mama üretenler, mama satanlar, veterinerlik hizmeti verenler ile "hayvan sever" adı altında kurdukları dernek ve internet siteleri aracılığıyla vatandaşların duygularını istismar edip yüz milyonlarca lira bağış toplayan kişiler aynı kişiler.

BAĞIŞLAR ŞİRKET KASASINA GİDİYOR

Örneğin veterinerlik şirketlerinin çalışanları üzerinden kurulan "hayvansever dernek" ve "mama kumbaraları"na gelen bağışlar sokak hayvanlarına değil yine bu şirketlere akıyor. Özellikle 2022-2023 yıllarında kurulan tek ortaklı petshopların bir kısmı doğrudan sözde hayvan sever STK'ların güdümünde faaliyet gösteriyor.

SOKAKLAR TEHLİKELİ HALE GELDİ

2022-223 yılları aynı zamanda mama sektörünün en fazla büyüdüğü ve en fazla şirketin açıldığı yıllar olarak da dikkat çekiyor. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin %67'si 2019-2024 yılları arasında kurulmuş. Bu sokak köpekler sorununun en fazla büyüdüğü, sokak köpekleri kaynaklı ölümler ve kazaların da en çok arttığı yıllar. Rapora göre bu lobi, "sahipsiz hayvanların sayılarının kontrol altına alınmasını değil kontrolsüz artışını" destekliyor.

21 DERNEK 205 MİLYON LİRA TOPLADI

Vatandaşların duyguları istismar edilerek toplanan para miktarı da dudak uçuklatıyor. En çok bağış toplayan 21 derneğin kasalarına 2021-2024 yıllarında giren para miktarı tam 205 milyon lira. Toplanan paraların büyük bölümü 'mama' yerine şahsi hesaplara gitti.

CHP, köpekleri başıboş istiyor!

CHP sokaklardaki başıboş köpek sorununa son vermek için hazırlanan kanun teklifinin komisyon ve Genel Kurul görüşmelerini zorlaştırma kararı aldı. CHP'nin bu kararını İYİ Parti ve DEM Parti de destekleyecek. Ekim ayına alınması beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nunsa önümüzdeki haftaya kaldığı öğrenildi. Kanun ilk bölümü geçtiğimiz hafta Genel Kurul'dan geçmişti.

DİRENEREK YASAYI GERİ ÇEKTİRECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin dün yapılan grup toplantısında yasaya bu haliyle karşı olduklarını açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, yasa teklifini protesto etmek için TBMM önünde basın açıklaması yaptı. Başarır, "Sabahlara kadar günlerce bu yasaya karşı direneceğiz. Biz tüm muhalefet kurumu olarak bu yasayı direnerek sizlerle 81 ilde, ilçelerde geri çektireceğiz. Bu konuda beraber olacağız" dedi. İYİ Partili Özdemir ise Gerekirse CHP ile bu konuda birleşerek, hareket edeceklerini açıkladı. Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nun pazartesinden itibaren kesintisiz çalışacağı öğrenildi. Bu çerçevede Genel Kurul'dan 2 Ağustos'a tasarruf, yargı ve vergi paketleri dahil kadar 5 yasanın geçmesi bekleniyor. AK Parti kaynakları, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ve başıboş köpekler düzenlemesinin de yasalaşacağını ifade etti.