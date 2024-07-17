Malatya'da tabancayla vurulan kişi öldü

Alacakapı Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde H.Y. ile Eyüp İshakoğlu (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine H.Y. tabancayla İshakoğlu'na ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İshakoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.