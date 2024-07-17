MEB, mazeret atamalarında değişiklik yaptı

MEB, öğretmenlerin yaz dönemi mazerete bağlı yer değiştirme duyurusunu yayımladı.

Duyuruya göre daha önce büyükşehirlerde uygulanan ikametgaha da yer değiştirebilme kuralını kaldırdı.

Büyükşehirlerde öğretmenler il içi aile birliği yer değiştirmelerinde eşlerinin görev yerlerine/işyerlerine tayin isteyebildikleri gibi aile olarak ikamet edilen ilçeye de isteyebilmekteydiler.

Örneğin: Büyükşehir olan Ankara ilinde öğretmen Mamak'ta görev yapıyor eşi Altındağ'da çalışıyor ve ikametgahları Çankaya ise öğretmen Altındağ ya da Çankaya'yı isteyebiliyordu. MEB bu kuralı kaldırarak büyükşehirlerde de sadece eşin görev yerine atama isteyebilecekler.

Kural daha önceki duyurularda şu şekildeydi:

Son duyuruda ise şu şekilde yer aldı

Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar