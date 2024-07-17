Dolar/TL 33,10 seviyesinden işlem görüyor

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi göçük altında
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi göçük altında
20.000 TL Faizsiz Yaz Kredisi!
20.000 TL Faizsiz Yaz Kredisi!
Sponsorlu İçerik
MEB mazeret tayinlerinde eşleri başka ilde de birleştirebilecek
MEB mazeret tayinlerinde eşleri başka ilde de birleştirebilecek
İkinci el online oto satışları azaldı
İkinci el online oto satışları azaldı
YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'ücret' uyarısı
YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'ücret' uyarısı
Türkiye'de haziranda 79 bin 313 konut satıldı
Türkiye'de haziranda 79 bin 313 konut satıldı
Hayvan sever dernekleriyle mama üreten firmalar aynı kişilere ait çıktı
Hayvan sever dernekleriyle mama üreten firmalar aynı kişilere ait çıktı
YKS'de 100 bin aday 'sıfır çekti'
YKS'de 100 bin aday 'sıfır çekti'
Başıboş köpek düzenlemesi bugün komisyonda görüşülecek
Başıboş köpek düzenlemesi bugün komisyonda görüşülecek
Suriyeli göçmenler dönmek istemiyor!
Suriyeli göçmenler dönmek istemiyor!
MEB kararlı, Fransa'ya taviz yok!
MEB kararlı, Fransa'ya taviz yok!
EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı: 4,8 milyon kişi emekli olacak
EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı: 4,8 milyon kişi emekli olacak
LGS tercih süreci bugün sona erecek
LGS tercih süreci bugün sona erecek
Vergi kaçağına yakın takip! Fiş almayana 5 bin TL ceza geliyor
Vergi kaçağına yakın takip! Fiş almayana 5 bin TL ceza geliyor
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
Meclis'in gündem ve çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı
Meclis'in gündem ve çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı
Bakan Şimşek: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız
Bakan Şimşek: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız
İstanbul için aşırı sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın!
İstanbul için aşırı sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın!
Ev sahipleri 'faiz' için ev satıyor, kiralık ev bulmak zorlaşıyor
Ev sahipleri 'faiz' için ev satıyor, kiralık ev bulmak zorlaşıyor
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
LGS tercih süreci yarın sona erecek
LGS tercih süreci yarın sona erecek
ÖSYM, YKS sonuçlarının sayısal verilerini açıkladı
ÖSYM, YKS sonuçlarının sayısal verilerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı
MEB, müfredat eğitiminde resen görevlendirmeye devam ediyor
MEB, müfredat eğitiminde resen görevlendirmeye devam ediyor
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri ertelendi mi?
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri ertelendi mi?
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
AK Parti'den vergi düzenlemesi açıklaması!
AK Parti'den vergi düzenlemesi açıklaması!
Önder Kahveci: Emeğin üzerindeki vergi yükü hafifletilsin
Önder Kahveci: Emeğin üzerindeki vergi yükü hafifletilsin
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL 33,10 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,0970 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 11:29, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 11:29
Yazdır
Dolar/TL 33,10 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,18 artışla 33,0551'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 33,0970'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 36,1490'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişe 43,0510'dan satılıyor.

Dolar endeksi dün bir önceki kapanışın hemen altında günü 104,24 seviyesinden kapatırken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 104 seviyesinde seyrediyor.

Dünya genelinde merkez bankaları enflasyonla mücadelede sona yaklaşırken, faiz indirimi adımlarına yönelik beklentiler de günden güne netleşiyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene iki kez faiz indirimine gideceği beklentisi ve ülkede gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizlikler, para birimleri üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de inşaat izinleri ile Fed'in Bej Kitap Raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber