Ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 17:28, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 17:28
Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göçük altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu Mustafa Kuru'nun (51) cansız bedenine ulaşıldı.
Kuru'nun cenazesi, Zonguldak Atatürk devlet hastanesi morguna kaldırıldı.