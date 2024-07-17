Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi göçük altında
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 1 işçi göçük altında mahsur kaldı. Ekipler işçiyi kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 13:47, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 13:49
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.
Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göçük altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.