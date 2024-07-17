İzmir'de bastonla yürüyen yaşlıyı darbeden şüpheli tutuklandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde sokakta bastonla yürüyen yaşlıyı darbeden şüpheli tutuklandı, olay anını güvenlik kamerası kaydetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 15:52, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 16:20
Pancar Mahallesi'nde Süleyman S.D. (70) aralarında husumet bulunan K.S. tarafından darbedildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı şikayet üzerine başlattığı çalışma sonucu şüpheli K.S'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çevredeki bir güvenlik kamerasının kaydettiği olayda yol kenarına park ettiği hafif ticari araçtan inen K.S'nin bastonla yürüyen S.D'ye tokat attığı, elindeki sopayla vurarak darbettiği ve olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.