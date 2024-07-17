Beşinci kattan düşen 6 yaşındaki çocuk öldü
Konya'nın Akşehir ilçesinde apartmanın beşinci katından düşen 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 16:05, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 16:54
Selçuk Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında bulunan evlerinin penceresinden Z.V'nin düştüğünü fark eden mahalle sakinleri, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğu Akşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.