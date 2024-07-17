Hatay'da ambulans devrildi: 2 sağlık çalışanı yaralandı

Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans devrildi. Kazada 2 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralı sağlık çalışanları, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen ambulans ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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