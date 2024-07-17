Adnan Oktar suç örgütü davasının firari iki hükümlüsü yakalandı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada hüküm giyen firari sanıklar Kemal Ayaz ve Emre Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

Bunun üzerine yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler, Uzunköprü hudut sahasında yurt dışına çıkmaya çalışırlarken yakalandı.

Ayaz ve Kutlu, haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Davanın geçmişi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yeniden görülen davada, sanık Oktar'ı "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplam 891 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet ayrıca Oktar'ı, yönetici konumunda bulunduğu için diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tutarak, bu sanıkların cezalarıyla birlikte toplam 8 bin 658 yıl hapse mahkum etmişti.

Aynı davada firari sanıklardan Kemal Ayaz "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 50 yıl 6 ay, Emre Kutlu da aynı suçtan 39 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.